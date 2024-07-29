Plajlar güzel görsün! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın beslenme tüpü çıkarıldı! İlk iş siyah mayosunu giyip kendini serin sulara attı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'le birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak kabul edilen Filiz Akın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Siyah mayosuyla denize girdiği anları yayınlayan Yeşilçam yıldızı, paylaşımına eklediği notla son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte "İyi ki ameliyatla çıkarılmış beslenme tüpüm" diyen Filiz Akın'ın son sağlık durumu ve denize girdiği o anlar...
Fatma Girik, Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit ile birlikte Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti.
İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.
Akın, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.