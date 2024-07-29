Plajlar güzel görsün! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın beslenme tüpü çıkarıldı! İlk iş siyah mayosunu giyip kendini serin sulara attı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'le birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak kabul edilen Filiz Akın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Siyah mayosuyla denize girdiği anları yayınlayan Yeşilçam yıldızı, paylaşımına eklediği notla son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte "İyi ki ameliyatla çıkarılmış beslenme tüpüm" diyen Filiz Akın'ın son sağlık durumu ve denize girdiği o anlar...