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13 yıllık büyük aşk! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem meğer...

A Milli Kadın Voleybol Takımı nam-ı diğer Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında geriden gelerek Hollanda'yı 3-2 yendi. Kaptanlık ruhuyla hayran bırakan Eda Erdem'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları "Eda Erdem Dündar kimdir?", "Eda Erdem Dündar kaç yaşında?", "Eda Erdem Dündar hangi takımda oynuyor?" sorularının yanı sıra milli sporcunun eşini de merak etti. Ünlü çiftin düğün karelerini görenler ise hayran kaldı. İşte Eda Erdem'in 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 13:32 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 13:32
13 yıllık büyük aşk! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem meğer... 1

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları "Eda Erdem Dündar kimdir?", "Eda Erdem Dündar kaç yaşında?", "Eda Erdem Dündar hangi takımda oynuyor?" sorularının yanı sıra milli sporcunun eşini de merak etti.

13 yıllık büyük aşk! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem meğer... 2

EDA ERDEM DÜNDAR KİMDİR?
Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 yılında İstanbul doğdu. Milli voleybol takımı ve Fenerbahçe takımının kaptanlığını yapmaktadır.

13 yıllık büyük aşk! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem meğer... 3

Orta oyuncu mevkiinde oynayan Erdme, 30 Mart 2022 itibarıyla Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu başkanı seçildi.

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