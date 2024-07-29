13 yıllık büyük aşk! Kaptan Eda Erdem’in eşi bakın kim çıktı! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem meğer...

A Milli Kadın Voleybol Takımı nam-ı diğer Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında geriden gelerek Hollanda'yı 3-2 yendi. Kaptanlık ruhuyla hayran bırakan Eda Erdem'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları "Eda Erdem Dündar kimdir?", "Eda Erdem Dündar kaç yaşında?", "Eda Erdem Dündar hangi takımda oynuyor?" sorularının yanı sıra milli sporcunun eşini de merak etti. Ünlü çiftin düğün karelerini görenler ise hayran kaldı. İşte Eda Erdem'in 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi...