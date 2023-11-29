Sinem Kobal’dan Lalin paylaşımı! Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı annesini süsleyip püsledi! Anne-kız sosyal medyayı salladı

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü çift, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündeme geldi. İddiaları jet hızıyla yayınlayan Kobal ile İmirzalıoğlu, şarkıcı Edis'in doğum gününde verdikleri pozla dostu düşmanı çatlattı. Ünlü çift şimdi ise Sinem Kobal'ın paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Çiftin büyük kızı Lalin annesini süsledi, Kobal ise son halini takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım...
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki kızı oldu.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen günlerde herkesi şaşırtan bir iddia ile gündem oldu.
İddiaya göre; Kenan İmirzalıoğlu, 7 yıllık eşi Sinem Kobal'ı aldattı. İhanet iddiası sosyal medyaya bomba gibi düşerken çiftten jet hızıyla açıklama geldi.