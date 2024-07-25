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34 yaşındaki Burcu Özberk’ten ‘Türkan Şoray Kanunları’ itirafı! “Gönlüm bir proje için heyecanlanıyorsa...”

Muhteşem Yüzyıl ile oyunculuk kariyerine başlayan Burcu Özberk, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Karaköy'de bir otelde gerçekleşen lansmana katılan Özberk, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özberk'in 'Türkan Şoray Kanunları' ile ilgili yaptığı itiraf ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 15:31 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 15:31
34 yaşındaki Burcu Özberk’ten ‘Türkan Şoray Kanunları’ itirafı! Gönlüm bir proje için heyecanlanıyorsa... 1

Muhteşem Yüzyıl ile oyunculuk kariyerine başlayan Burcu Özberk, Güneşin Kızları dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

34 yaşındaki Burcu Özberk’ten ‘Türkan Şoray Kanunları’ itirafı! Gönlüm bir proje için heyecanlanıyorsa... 2

Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

34 yaşındaki Burcu Özberk’ten ‘Türkan Şoray Kanunları’ itirafı! Gönlüm bir proje için heyecanlanıyorsa... 3

Burcu Özberk, önceki gün Karaköy'de bir otelde gerçekleşen lansmana katıldı.

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