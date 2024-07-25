34 yaşındaki Burcu Özberk’ten ‘Türkan Şoray Kanunları’ itirafı! “Gönlüm bir proje için heyecanlanıyorsa...”

Muhteşem Yüzyıl ile oyunculuk kariyerine başlayan Burcu Özberk, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Karaköy'de bir otelde gerçekleşen lansmana katılan Özberk, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özberk'in 'Türkan Şoray Kanunları' ile ilgili yaptığı itiraf ise dikkat çekti.
Muhteşem Yüzyıl ile oyunculuk kariyerine başlayan Burcu Özberk, Güneşin Kızları dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.
Burcu Özberk, önceki gün Karaköy'de bir otelde gerçekleşen lansmana katıldı.