34 yaşındaki Burcu Özberk’ten ‘Türkan Şoray Kanunları’ itirafı! “Gönlüm bir proje için heyecanlanıyorsa...”

Muhteşem Yüzyıl ile oyunculuk kariyerine başlayan Burcu Özberk, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. 34 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Karaköy'de bir otelde gerçekleşen lansmana katılan Özberk, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özberk'in 'Türkan Şoray Kanunları' ile ilgili yaptığı itiraf ise dikkat çekti.