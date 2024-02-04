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10 yıl dile kolay! Şenay Gürler ve Semih Saygıner’in büyük aşkı bakın nasıl başlamış! Meğer lazanya partisinden sonra...

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Şenay Gürler, uzun bir süre önce bilardo şampiyonu Semih Saygıner ile aşk yaşamaya başlamıştı. 10 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan Şenay Gürler ve Semih Saygıner ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı. Tanıştıktan 1 yıl sonra Saygıner'i evinde verdiği lazanya partisine çağırdığını söyleyen Gürler, "Geliş o geliş" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 11:48 Güncelleme 04 Şubat 2024, 11:48
10 yıl dile kolay! Şenay Gürler ve Semih Saygıner’in büyük aşkı bakın nasıl başlamış! Meğer lazanya partisinden sonra... 1

10 yıldır milli bilardocu Semih Saygıner ile birlikte olan oyuncu Şenay Gürler, konuk olduğu programda ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı. Semih Saygıner de 'torun' açıklamasıyla dikkat çekti.

10 yıl dile kolay! Şenay Gürler ve Semih Saygıner’in büyük aşkı bakın nasıl başlamış! Meğer lazanya partisinden sonra... 2

Sibel Arna'nın programına konuk olan çiftten Şenay Gürler, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir spor salonunda tanıştık aslında.

10 yıl dile kolay! Şenay Gürler ve Semih Saygıner’in büyük aşkı bakın nasıl başlamış! Meğer lazanya partisinden sonra... 3

Ve ilişkimiz tanıştıktan 1 yıl sonra başladı. Çünkü o ara ben Adana'ya dizi çekmeye gittim. Döndüğümde onu eve, bir lazanya partisine davet ettim. Geliş o geliş"

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