10 yıl dile kolay! Şenay Gürler ve Semih Saygıner’in büyük aşkı bakın nasıl başlamış! Meğer lazanya partisinden sonra...

1 10 yıldır milli bilardocu Semih Saygıner ile birlikte olan oyuncu Şenay Gürler, konuk olduğu programda ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı. Semih Saygıner de 'torun' açıklamasıyla dikkat çekti.

2 Sibel Arna'nın programına konuk olan çiftten Şenay Gürler, şu ifadeleri kullandı: "Biz bir spor salonunda tanıştık aslında.