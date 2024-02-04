Bülent Şakrak’la boşanan Ceyda Düvenci “4 aydır yaşadığım yorucu bir maratondu” deyip açıkladı: Aileye yeni üye! İlk yorum Pınar Altuğ’dan

Oğlunun babası Bülent Şakrak ile geçen sene 8 yıllık evliliklerini sonlandıran iki çocuk annesi Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Düvenci "4 aydır yaşadığım yorucu bir maratondu" deyip samimi açıklamalarda bulundu. Düvenci çocuklarından da bahsederken ailesinin yeni üyesini takipçileriyle tanıştırdı. İlk yorum ise Pınar Altuğ'dan geldi. İşte detaylar...
8 yıl evli kaldığı, oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak ile geçen yıl boşanan Ceyda Düvenci, ayrılığın ardından hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Çocuklarıyla annesinin memleketini ziyaret eden Düvenci, o anlara ait kareleri yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.