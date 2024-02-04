Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in yıldızı Ali Şen’in kızı bakın kim! Şener Şen’in kardeşi de çok ünlü! Meğer Hercai’nin yıldızı...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sakar Şakir filminde canlandırdığı Hacı Şen karakteriyle hafızalara kazınan Ali Şen'in hayatı merak edildi. Şener Şen'in babası olan merhum sanatçının özellikle ailesi merak konusu oldu. Ali Şen'in Hercai'de de rol alan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Şener Şen'in akrdeşi hangi ünlü oyuncuymuş...