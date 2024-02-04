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Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in yıldızı Ali Şen’in kızı bakın kim! Şener Şen’in kardeşi de çok ünlü! Meğer Hercai’nin yıldızı...

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sakar Şakir filminde canlandırdığı Hacı Şen karakteriyle hafızalara kazınan Ali Şen'in hayatı merak edildi. Şener Şen'in babası olan merhum sanatçının özellikle ailesi merak konusu oldu. Ali Şen'in Hercai'de de rol alan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Şener Şen'in akrdeşi hangi ünlü oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 10:50 Güncelleme 04 Şubat 2024, 11:51
Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in yıldızı Ali Şen’in kızı bakın kim! Şener Şen’in kardeşi de çok ünlü! Meğer Hercai’nin yıldızı... 1

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı 1977 yapımı Sakar Şakir'de Hacı Şen karakterini canlandıran Ali Şen'in hayatı merak konusu oldu.

Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in yıldızı Ali Şen’in kızı bakın kim! Şener Şen’in kardeşi de çok ünlü! Meğer Hercai’nin yıldızı... 2

Şener Şen'in babası olan usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in yıldızı Ali Şen’in kızı bakın kim! Şener Şen’in kardeşi de çok ünlü! Meğer Hercai’nin yıldızı... 3

Ali Şen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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