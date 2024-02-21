Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar’ın karın kasları olay oldu! “2 çocuğu herhalde ben doğurdum...”

Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. İş insanı Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren Alkoçlar, Dubai tatilinde verdiği bikinili pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. İki doğum yapan Aslışah Alkoçlar'ın karın kasları ise görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü isme "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yağdı. Öte yandan Alkoçlar, kendi paylaşımına yorum yaparak eşine seslendi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...