Solmaz Çiros çıplak ayak kendinden geçti! Hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu! “Böyle olmaz” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...
Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, yayın sırasında yaptığı kalça danslarıyla hafızalara kazınmıştı. Programdan sonra aldığı kilolara sık sık gündem olan Çiros, son yayınladığı görüntülerle şaşkına çevirdi. Zayıfladığı görülen Çiros'un son hali sosyal medyaya damga vururken kalça dansına yorum yağdı. Çıplak ayak dans eden Çiros'un hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu. İşte Solmaz Çiros'un o paylaşımı...
08.06.2023 20:23 - Son Güncelleme: 08.06.2023 20:28
Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, özellikle kalça danslarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Kilo veren Solmaz Çiros'un son hali için "Fıstığım ne güzel zayıflamışsın" yorumu yapıldı. Ancak Çiros'un dansına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.