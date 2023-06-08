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Haberler Magazin Solmaz Çiros çıplak ayak kendinden geçti! Hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu! “Böyle olmaz” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Solmaz Çiros çıplak ayak kendinden geçti! Hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu! “Böyle olmaz” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, yayın sırasında yaptığı kalça danslarıyla hafızalara kazınmıştı. Programdan sonra aldığı kilolara sık sık gündem olan Çiros, son yayınladığı görüntülerle şaşkına çevirdi. Zayıfladığı görülen Çiros'un son hali sosyal medyaya damga vururken kalça dansına yorum yağdı. Çıplak ayak dans eden Çiros'un hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu. İşte Solmaz Çiros'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
08.06.2023 20:23 - Son Güncelleme: 08.06.2023 20:28
Solmaz Çiros çıplak ayak kendinden geçti! Hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu! “Böyle olmaz” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, özellikle kalça danslarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Solmaz Çiros çıplak ayak kendinden geçti! Hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu! “Böyle olmaz” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Son dönemlerde fazla kilolarıyla gündem olan Çiros'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Solmaz Çiros çıplak ayak kendinden geçti! Hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu! “Böyle olmaz” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Zayıflayarak bambaşka birine dönüşen ünlü isim, pembe elbisesi ile dans ettiği anları yayınladı.

Solmaz Çiros çıplak ayak kendinden geçti! Hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu! “Böyle olmaz” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Kilo veren Solmaz Çiros'un son hali için "Fıstığım ne güzel zayıflamışsın" yorumu yapıldı. Ancak Çiros'un dansına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Solmaz Çiros çıplak ayak kendinden geçti! Hem çekim açısı hem son hali hem de kalça dansı olay oldu! “Böyle olmaz” Seda Sayan’ın gelin adayıydı...

Bir takipçisi, "Milletin sesini hiç mi duymuyorsun bacım. Biraz ders alman lazım, böyle olmaz" yorumunda bulundu.

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