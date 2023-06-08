10 kilo verdiren Gökçe Akyıldız diyeti! Boşanma sonrası resmen ışıldıyor! 30'luk güzel oyuncu 51 kilo olmanın sırrını açıkladı! "19.00'dan sonra..."
Kırgın Çiçekler'de Songül karakteriyle hafızalara kazınan Gökçe Akyıldız 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturdu. 2020 yılında ayrılan Akyıldız'ın son hali ise görenlerin gözlerini kamaştırıyor. 30 yaşına rağmen 51 kiloyla hala fit kalmayı başarabilen Akyıldız zayıflama sırrını açıkladı. Doğum kilolarını bir anda veren ve ayrılığının ardından giderek güzelleşen güzel oyuncu bakın formunu nasıl koruyormuş. İşte 10 kiloyu alıp götürecek o diyet...
08.06.2023 10:35 - Son Güncelleme: 08.06.2023 10:35
Bir dönemin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'de Songül karakteriyle tanınan ünlü oyuncu güzelliğiyle büyük beğeni topluyor. 2017'de evlendiği eşinden boşanan Akyıldız'ın Ömer Aslan adında bir oğlu bulunuyor. Güzel oyuncunun doğum kilolarını nasıl verdiği ortaya çıktı. İşte 10 kilo verdiren o diyet listesi...
Bir dönemin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'de Songül karakterine hayat veren güzel oyuncu Gökçe Akyıldız 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu.