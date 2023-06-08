10 kilo verdiren Gökçe Akyıldız diyeti! Boşanma sonrası resmen ışıldıyor! 30'luk güzel oyuncu 51 kilo olmanın sırrını açıkladı! "19.00'dan sonra..."

Bir dönemin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'de Songül karakteriyle tanınan ünlü oyuncu güzelliğiyle büyük beğeni topluyor. 2017'de evlendiği eşinden boşanan Akyıldız'ın Ömer Aslan adında bir oğlu bulunuyor. Güzel oyuncunun doğum kilolarını nasıl verdiği ortaya çıktı. İşte 10 kilo verdiren o diyet listesi...