Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü

Estetik operasyonu kısa süre önce yaptırdığı için yüzündeki şişlik henüz inmemiş olan Dilan Çiçek Deniz'in gergin ifadesi, sosyal medyaya damga vurdu. Birçokları güzel oyuncu hakkında "Bir insan bu kadar doğal bir güzelliği neden bozmak ister?" diye eleştiri yaptı.