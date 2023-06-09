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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü

Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz şimdilerde Afra Saraçoğlu'ndan kısa bir süre önce ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile birlikte. Son dönemin en çok araştırılan isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisiyle katıldığı bir organizasyondaki son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
Doğan Savaş
09.06.2023 10:08 - Son Güncelleme: 09.06.2023 10:10
Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü

Dilan Çiçek Deniz de son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırdı. Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, önceki akşamki estetikli görüntüsü sınıfta kaldı. İşte detaylar...

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Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü

Son dönemde neredeyse tüm genç oyuncuları etkisi altına alan estetik dokunuşlara Dilan Çiçek Deniz de uydu.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü

Önceki akşam marka yüzü olduğu ürünün lansmanında boy gösteren güzel oyuncu, yeni görüntüsüyle şoke etti. Birçok meslektaşı gibi Fransız askısı yaptıran 28 yaşındaki oyuncu, değişen yüz ifadesiyle şaşkınlık yarattı.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü

Estetik operasyonu kısa süre önce yaptırdığı için yüzündeki şişlik henüz inmemiş olan Dilan Çiçek Deniz'in gergin ifadesi, sosyal medyaya damga vurdu. Birçokları güzel oyuncu hakkında "Bir insan bu kadar doğal bir güzelliği neden bozmak ister?" diye eleştiri yaptı.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü

'MUSMUTLUYUM'
Bu arada Dilan Çiçek Deniz'i bu özel akşamında kendisi gibi oyuncu aşkı Mert Yazıcıoğlu da yalnız bırakmadı. İlişkisiyle ilgili konuşan güzel oyuncu, Her şey yolunda.

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