Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Çok beğenilen doğal güzelliğine gölge düşürdü
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz şimdilerde Afra Saraçoğlu'ndan kısa bir süre önce ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile birlikte. Son dönemin en çok araştırılan isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisiyle katıldığı bir organizasyondaki son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
Dilan Çiçek Deniz de son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırdı. Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, önceki akşamki estetikli görüntüsü sınıfta kaldı. İşte detaylar...
Son dönemde neredeyse tüm genç oyuncuları etkisi altına alan estetik dokunuşlara Dilan Çiçek Deniz de uydu.
Estetik operasyonu kısa süre önce yaptırdığı için yüzündeki şişlik henüz inmemiş olan Dilan Çiçek Deniz'in gergin ifadesi, sosyal medyaya damga vurdu. Birçokları güzel oyuncu hakkında "Bir insan bu kadar doğal bir güzelliği neden bozmak ister?" diye eleştiri yaptı.
'MUSMUTLUYUM'
Bu arada Dilan Çiçek Deniz'i bu özel akşamında kendisi gibi oyuncu aşkı Mert Yazıcıoğlu da yalnız bırakmadı. İlişkisiyle ilgili konuşan güzel oyuncu, Her şey yolunda.