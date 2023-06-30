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Haberler Magazin 7 ay önce evlenen Aslı Enver’den doğuma günler kala yeni paylaşım! Biricik eşi Berkin Gökbudak ile sosyal medyayı salladı

7 ay önce evlenen Aslı Enver’den doğuma günler kala yeni paylaşım! Biricik eşi Berkin Gökbudak ile sosyal medyayı salladı

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, 7 ay önce sessiz sedasız Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkan Enver'in bir kız bebek beklediği öğrenildi. Son dönemlerde adından sık sık söz ettiren Enver, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Enver, eşi ile verdiği romantik pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
30.06.2023 17:14 - Son Güncelleme: 30.06.2023 17:14
7 ay önce evlenen Aslı Enver’den doğuma günler kala yeni paylaşım! Biricik eşi Berkin Gökbudak ile sosyal medyayı salladı

İstanbullu Gelin, Suskunlar, Kavak Yelleri gibi dizilerde rol alan Aslı Enver, 7 ay önce iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi.

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7 ay önce evlenen Aslı Enver’den doğuma günler kala yeni paylaşım! Biricik eşi Berkin Gökbudak ile sosyal medyayı salladı

Sessiz sedasız evlenen oyuncunun nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıktı. Hamilelik iddialarını doğrulayan ünlü oyuncu, kız bebek beklediğini açıkladı.

7 ay önce evlenen Aslı Enver’den doğuma günler kala yeni paylaşım! Biricik eşi Berkin Gökbudak ile sosyal medyayı salladı

Son dönemlerde hem yeni projesi hem de özel hayatıyla çok konuşulan Enver, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

7 ay önce evlenen Aslı Enver’den doğuma günler kala yeni paylaşım! Biricik eşi Berkin Gökbudak ile sosyal medyayı salladı

Enver, eşi ile verdiği romantik pozları art arda Instagram'da yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyayı salladı.

7 ay önce evlenen Aslı Enver’den doğuma günler kala yeni paylaşım! Biricik eşi Berkin Gökbudak ile sosyal medyayı salladı

İşte Aslı Enver'in paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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