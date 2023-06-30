7 ay önce evlenen Aslı Enver’den doğuma günler kala yeni paylaşım! Biricik eşi Berkin Gökbudak ile sosyal medyayı salladı
Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, 7 ay önce sessiz sedasız Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkan Enver'in bir kız bebek beklediği öğrenildi. Son dönemlerde adından sık sık söz ettiren Enver, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Enver, eşi ile verdiği romantik pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
30.06.2023 17:14 - Son Güncelleme: 30.06.2023 17:14
İstanbullu Gelin, Suskunlar, Kavak Yelleri gibi dizilerde rol alan Aslı Enver, 7 ay önce iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi.