"Birini öldürecek" diyerek yardım istemişti! Umut Akyürek'ten madde bağımlısı kızı için yeni açıklama geldi! "Hastanede yatıyor ama..."

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla kamuoyunu derinden sarsan aile dramını gözler önüne serdi. Kızı Melek Bal'ın madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle zor günler geçiren Akyürek, yaşadıkları çaresizliği anlatırken kendisini odaya kilitlemek zorunda kaldığını açıkladı. Eşi Oktay Ertuğrul ise kızlarının acilen rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Ölecek Ya da Birini Öldürecek Diye Korkuyorum" Geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoda yaşadıkları tehlikeli anları paylaşan Akyürek, kızının eşine bıçakla saldırdığını ve kendisini iki kez darp ettiğini dile getirdi.