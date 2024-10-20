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"Birini öldürecek" diyerek yardım istemişti! Umut Akyürek'ten madde bağımlısı kızı için yeni açıklama geldi! "Hastanede yatıyor ama..."

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekmişti. Akyürek, kızı Melek Bal'ın yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini odaya kilitlemek zorunda kaldığını açıklamış ve yaşadığı korkuyu gözler önüne sermişti. Olayın ardından Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte kızlarını hastaneye yatırdıkları öğrenildi.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 10:43
Birini öldürecek diyerek yardım istemişti! Umut Akyürek’ten madde bağımlısı kızı için yeni açıklama geldi! Hastanede yatıyor ama...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla kamuoyunu derinden sarsan aile dramını gözler önüne serdi. Kızı Melek Bal'ın madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle zor günler geçiren Akyürek, yaşadıkları çaresizliği anlatırken kendisini odaya kilitlemek zorunda kaldığını açıkladı. Eşi Oktay Ertuğrul ise kızlarının acilen rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

Birini öldürecek diyerek yardım istemişti! Umut Akyürek’ten madde bağımlısı kızı için yeni açıklama geldi! Hastanede yatıyor ama...

"Ölecek Ya da Birini Öldürecek Diye Korkuyorum"

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoda yaşadıkları tehlikeli anları paylaşan Akyürek, kızının eşine bıçakla saldırdığını ve kendisini iki kez darp ettiğini dile getirdi.

Birini öldürecek diyerek yardım istemişti! Umut Akyürek’ten madde bağımlısı kızı için yeni açıklama geldi! Hastanede yatıyor ama...

Gözyaşları içinde konuşan sanatçı, "Kızım ölecek ya da birini öldürecek diye korkuyorum. Kendimi odaya kilitledim, polis çağırmak zorunda kaldım" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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