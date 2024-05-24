1 yılda 45 kilo verdiren Cengiz Kurtoğlu diyeti! 65'lik şarkıcı 130 kilodan 85'e jet hızında düştü! "Pilavı bile ekmekle..."

Türk arabesk müziğinin sevilen seslerinden biri olan Cengiz Kurtoğlu, fazla kilolarından rahatsız olan birçok insan gibi, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atmaya karar verdi. Geçtiğimiz yıllarda kilo verme sürecine başlayan ünlü sanatçı, 45 kilo birden verdi. Peki, nasıl zayıfladı? İşte merak edilen detaylar haberimizde...