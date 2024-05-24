1 yılda 45 kilo verdiren Cengiz Kurtoğlu diyeti! 65'lik şarkıcı 130 kilodan 85'e jet hızında düştü! "Pilavı bile ekmekle..."

Türk arabesk müziğinin sevilen seslerinden biri olan Cengiz Kurtoğlu, fazla kilolarından rahatsız olan birçok insan gibi, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atmaya karar verdi. Geçtiğimiz yıllarda kilo verme sürecine başlayan ünlü sanatçı, 45 kilo birden verdi. Peki, nasıl zayıfladı? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Ünlü Türk şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, son zamanlarda verdiği 45 kilo ile gündeme damga vurdu. Şarkıcı, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bir süreci geride bırakarak, sağlıklı bir yaşama adım attı.
130 KİLOYDU
Türk müziğinin sevilen seslerinden biri olan Cengiz Kurtoğlu, sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için büyük bir adım attı. Geçmişte 130 kiloya kadar çıkan sanatçı, 2016 yılında mide küçültme ameliyatı kararı aldı ve bu cesur kararının ardından 45 kilo vererek adeta yeniden doğdu.
Ameliyat Sonrası Disiplinli Hayat
Cengiz Kurtoğlu'nun hayranları, sanatçının bu büyük değişimi karşısında şaşkınlıklarını ve sevinçlerini gizleyemedi. Kurtoğlu, ameliyat sonrasında beslenme düzenini tamamen değiştirdiğini, sağlıklı yiyecekler ve düzenli sporla yeni bir yaşam sürdüğünü belirtti. Özellikle, şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durarak, protein ağırlıklı bir diyet izlediğini söyledi.