Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl’ün kız kardeşine bakın! Kendine hayran bıraktı ‘Güzellik genetik’ dedirtti benzerlikleri olay oldu
Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün kız kardeşine bakın! Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda'da Derya karakterini canlandıran Ayça Bingöl, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Bingöl, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise kız kardeşi Ilgın Bingöl ile gündeme geldi. Ayça Bingöl'ün kız kardeşi Ilgın Bingöl'ü görenler 'Güzellik genetik' yorumunda bulundu. Abla-kardeşin benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte Ayça Bingöl'ün güzeller güzeli kardeşi Ilgın Bingöl...
12.11.2021 21:54
- Son Güncelleme: 12.11.2021 21:54
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl, şimdilerde Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.
Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Ayça Bingöl, şimdi ise kardeşi Ilgın Bingöl ile gündeme geldi.
Ayça Bingöl'ün kız kardeşi Ilgın Bingöl'ü görenler 'Güzellik genetik' yorumunda bulundu. Abla-kardeşin benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.