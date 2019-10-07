Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in Ortaköy'deki yeni evi dudak uçuklattı! Adeta saray yavrusu
Fatih Terim'in küçük kızı, Ortaköy'deki yeni evinin kapılarını açtı... 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenen Buse Terim bu evliliğinden Nil ve Naz adında iki kız çocuğunu kucağına aldı. Nisan ayında da yeni evine taşınan Buse Terim, görenleri kıskandıracak evini karış karış gezdirdi. İşte başta Fatih Terim'in kızı Buse Terim olmak üzere, ünlülerin dudak uçuklatan evleri...
Buse Terim, geçen nisan ayında taşındığı Ortaköy'deki yeni villasını görücüye çıkardı. Evde misafir ağırlamayı sevdiğini belirten Terim, "Ev sahibi olarak titizimdir. Hiçbir şeyin eksik olmamasını isterim. Annem bu konuda tek idolümdür. Ne de olsa onun muhteşem sofralarını ve misafir ağırlama sanatını görerek büyüdüm" diyor.
Buse Terim dekarosyan seçimlerini şöyle anlatıyor: "Mermerin orta sehpa ya da TV ünitesi gibi mobilyalara çok yakıştığını düşünüyorum. Renk seçimlerim odanın ruhuna, kullanım alanına göre değişim gösterebilir.Ama çok açık tonlar yerine pastel, bej ve grinin tonlarını tercih ediyorum. Kumaşların yumuşak en önemlisi de çocuklarımın rahat hareket etmelerini de istediğim için temizliği kolay kumaşlar olmasını burada önemsemiştim."
Evde en çok alt salonda vakit geçirdiklerini söyleyen Terim, "Çocuklarla bu salonda oyunlar oynar, onlar uyuduktan sonra da dizi izleriz" diye anlatıyor.Güzel kokan bir mum, orta sehpasında çiçek dekorasyonda olmazsa olmaz onun için. "Çiçeklerin eve özel bir enerji kattığını düşünüyorum. Mum ise her yurt dışı seyahatinde mutlaka aldığım aksesuarlardan olur" diyor.