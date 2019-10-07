Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in Ortaköy'deki yeni evi dudak uçuklattı! Adeta saray yavrusu

Buse Terim dekarosyan seçimlerini şöyle anlatıyor: "Mermerin orta sehpa ya da TV ünitesi gibi mobilyalara çok yakıştığını düşünüyorum. Renk seçimlerim odanın ruhuna, kullanım alanına göre değişim gösterebilir.Ama çok açık tonlar yerine pastel, bej ve grinin tonlarını tercih ediyorum. Kumaşların yumuşak en önemlisi de çocuklarımın rahat hareket etmelerini de istediğim için temizliği kolay kumaşlar olmasını burada önemsemiştim."