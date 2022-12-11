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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören dilini ısırdı! Sinem Kobal’ın 2 torun sahibi annesine bakın! 20’liklere taş çıkarttı...

Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören dilini ısırdı! Sinem Kobal’ın 2 torun sahibi annesine bakın! 20’liklere taş çıkarttı...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve bu evlilikten Lalin ile Leyla adında iki evladı olan Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, şimdi ise annesi Nuray Kobal'la gündem oldu. Güzel oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Güzellik genetik", "Kim der 2 torun sahibi" yorumları yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın güzelliğiyle parmak ısırtan annesi...

takvim.com.tr
11.12.2022 23:32 - Son Güncelleme: 11.12.2022 23:32
Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören dilini ısırdı! Sinem Kobal’ın 2 torun sahibi annesine bakın! 20’liklere taş çıkarttı...

Henüz 13 yaşındayken Dadı dizisiyle oyunculuğa adım atan Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Selena ile hafızalara kazındı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören dilini ısırdı! Sinem Kobal’ın 2 torun sahibi annesine bakın! 20’liklere taş çıkarttı...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, meslektaşı 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören dilini ısırdı! Sinem Kobal’ın 2 torun sahibi annesine bakın! 20’liklere taş çıkarttı...

Bu evlilikten Lalin ile Leyla adında iki evladı olan Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesi Nuray Kobal'la gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören dilini ısırdı! Sinem Kobal’ın 2 torun sahibi annesine bakın! 20’liklere taş çıkarttı...

Güzel oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Güzellik genetik", "Kim der 2 torun sahibi" yorumları yapıldı

Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören dilini ısırdı! Sinem Kobal’ın 2 torun sahibi annesine bakın! 20’liklere taş çıkarttı...

İşte Sinem Kobal başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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