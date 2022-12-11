Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesini gören dilini ısırdı! Sinem Kobal’ın 2 torun sahibi annesine bakın! 20’liklere taş çıkarttı...
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve bu evlilikten Lalin ile Leyla adında iki evladı olan Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, şimdi ise annesi Nuray Kobal'la gündem oldu. Güzel oyuncunun annesini görenler hayran kalırken "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Güzellik genetik", "Kim der 2 torun sahibi" yorumları yapıldı. İşte Sinem Kobal'ın güzelliğiyle parmak ısırtan annesi...
11.12.2022 23:32 - Son Güncelleme: 11.12.2022 23:32
Henüz 13 yaşındayken Dadı dizisiyle oyunculuğa adım atan Sinem Kobal, başrolünü üstlendiği Selena ile hafızalara kazındı.
Bu evlilikten Lalin ile Leyla adında iki evladı olan Sinem Kobal, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise annesi Nuray Kobal'la gündem oldu.