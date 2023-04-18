RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan yatak odasının her detayını paylaştı! İşte Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villası...

4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan yatak odasının her detayını paylaştı! İşte Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villası...

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Geçen sene Nisan ayında Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Sayan, bu kez 4 milyon dolara satın aldığı havuzlu lüks villasıyla konuşuldu. Ünlü şarkıcı, yatak odasının her detayını kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı. Sayan'ın zevkle döşenmiş odasını görenler hayran kaldı. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in zevkle döşenmiş aşk yuvaları...

takvim.com.tr
18.04.2023 18:43 - Son Güncelleme: 18.04.2023 18:57
4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan yatak odasının her detayını paylaştı! İşte Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villası...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen Nisan ayında müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

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4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan yatak odasının her detayını paylaştı! İşte Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villası...

Aralarındaki yaş farkıyla uzun süre gündem olan çift, sosyal medyada yayınladıkları romantik pozlarla da çok konuşuldu.

4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan yatak odasının her detayını paylaştı! İşte Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villası...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Seda Sayan bu kez bambaşka bir paylaşımla adından söz ettirdi.

4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan yatak odasının her detayını paylaştı! İşte Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villası...

Sayan, son paylaşımında 4 milyon dolara satın aldığı havuzlu lüks villasına yer verdi. Daha önce oturma odasını yayınlayan Sayan, bu kez yatak odasını paylaştı.

4 milyon dolara almıştı! Seda Sayan yatak odasının her detayını paylaştı! İşte Çağlar Ökten’le yaşadığı havuzlu lüks villası...

Ünlü şarkıcı, yatak odasının her detayını kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Sayan'ın zevkle döşenmiş odasını görenler hayran kaldı.

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