1 değil 2 değil Mert'e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi birbirinin kopyası gibi! Annesi babası ve ailesi
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Mert Ramazan Demir'in özel hayatı merak ediliyor. Instagram'da bile zar zor fotoğraf paylaşan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyanın eline düştü. 5 kardeş olduğu bilinen Mert Ramazan Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği inanılmaz. İşte detaylar...
26.05.2023 10:57 - Son Güncelleme: 26.05.2023 10:57
Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Ramazan Demir'in boyu 178, kilosu 73, burcu ise Yay'dır.
Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği akıl alır gibi değil. İşte Mert Ramazan Demir'in ailesi ve diğer ünlülerin kardeşleri...