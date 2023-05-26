Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef'ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi paylaştı

Masterchef'ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi paylaştı

Masterchef'ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi paylaştı herkes Somer Sivrioğlu'nun yaşını merak etti. Konuk olduğu programda hayatına dair çok özel bilgiler anlatarak günlerce magazin gündeminden düşmeyen MasterChef Somer Sivrioğlu, eski eşi Aslı Sivrioğlu ve biten evliliği hakkında, "Bu zamana kadar hiçbir yerde konuşmadım ama şunları söylemek istiyorum. İlişki iki kişi arasında yaşanır ve o duyguyu o iki kişi bilir. Şekil olarak yanlışlarım olabilir, çok daha açık olmam gerekiyordu kendisine. Çok daha bu eskimeyi ifade ediyor olabilmek gerekiyordu. Bunda benim hatam var ve bunu kabul ediyorum." demişti. 52 yaşındaki Somer Sivrioğlu'nun yaş gününde sevgilisinden gelen paylaşım dikkat çekti.

26.05.2023 11:35 - Son Güncelleme: 26.05.2023 11:40
Masterchef’ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi paylaştı

Masterchef'ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi paylaşımıyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef’ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi paylaştı

25 Mayıs 1971 doğumlu Somer Sivrioğlu'nun doğum gününde sevgilisi paylaşımıyla dikkat çekti.

Masterchef’ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi paylaştı

Sivrioğlu'na "Yol arkadaşım" diyen Pınar Kayabaşı bu fotoğraf karesiyle gündeme geldi.

Masterchef’ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi paylaştı

'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Sivrioğlu'nun cinsellik çıkışı olay olmuştu.

Masterchef’ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi paylaştı

Yemeyi tutku olarak gördüğünü dile getiren Somer Şef, "Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur" sözleriyle dikkat çekmişti.

SON DAKİKA