Masterchef'ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi paylaştı
Masterchef'ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi paylaştı herkes Somer Sivrioğlu'nun yaşını merak etti. Konuk olduğu programda hayatına dair çok özel bilgiler anlatarak günlerce magazin gündeminden düşmeyen MasterChef Somer Sivrioğlu, eski eşi Aslı Sivrioğlu ve biten evliliği hakkında, "Bu zamana kadar hiçbir yerde konuşmadım ama şunları söylemek istiyorum. İlişki iki kişi arasında yaşanır ve o duyguyu o iki kişi bilir. Şekil olarak yanlışlarım olabilir, çok daha açık olmam gerekiyordu kendisine. Çok daha bu eskimeyi ifade ediyor olabilmek gerekiyordu. Bunda benim hatam var ve bunu kabul ediyorum." demişti. 52 yaşındaki Somer Sivrioğlu'nun yaş gününde sevgilisinden gelen paylaşım dikkat çekti.
26.05.2023 11:35 - Son Güncelleme: 26.05.2023 11:40
Masterchef'ten aşk çıkmış ihanet 18 yıllık evliliği bitirmişti... Cinsel ilişki itirafıyla hafızalara kazınan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi paylaşımıyla gündeme geldi.