Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...
Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni ortaya çıktı. Nikah masasına oturmaya hazırlandıkları ileri sürülen Hilal Altınbilek - Metin Hara çiftinden günler önce tatilde aşk pozları gelmişti. Evlilik haberi beklenen ünlü çift ayrılık kararı aldı. Hilal Altınbilek ile Metin Hara bakın neden ayrılmış...
25.08.2022 15:52 - Son Güncelleme: 25.08.2022 15:58
Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...
Son dönemin popüler oyuncularından olan Hilal Altınbilek ile yazar sevgilisi Metin Hara, geçtiğimiz yıl Bozcaada'da görülmelerinin ardından aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.