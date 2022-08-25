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Haberler Magazin Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...

Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...

Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni ortaya çıktı. Nikah masasına oturmaya hazırlandıkları ileri sürülen Hilal Altınbilek - Metin Hara çiftinden günler önce tatilde aşk pozları gelmişti. Evlilik haberi beklenen ünlü çift ayrılık kararı aldı. Hilal Altınbilek ile Metin Hara bakın neden ayrılmış...

25.08.2022 15:52 - Son Güncelleme: 25.08.2022 15:58
Hilal Altınbilek ile Metin Hara’dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...

Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...

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Hilal Altınbilek ile Metin Hara’dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...

Son dönemin popüler oyuncularından olan Hilal Altınbilek ile yazar sevgilisi Metin Hara, geçtiğimiz yıl Bozcaada'da görülmelerinin ardından aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

Hilal Altınbilek ile Metin Hara’dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...

Mutlu birliktelikerini sürdüren ikili, tatile çıktı. Sezonu açan çift, yeni fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Bir hayli neşeli oldukları görülen Altınbilek ile Hara'nın evlilik kararı aldığı konuşuluyor.

Hilal Altınbilek ile Metin Hara’dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...

"YENİ YILA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE GİREBİLİRİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan 7 ay önce objektiflere yansıyan taze aşıklara, yeni yıl planları sorulmuştu. Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Hara, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz." açıklamasını yapmıştı.

Hilal Altınbilek ile Metin Hara’dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...

Metin Hara'nın bu sözleri, "Yeni yılda evlilik teklifi gelir mi?" sorusunu akıllara getirmişti.

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