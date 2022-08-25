Hilal Altınbilek ile Metin Hara’dan düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi! Aşıkların ayrılma nedeni bakın neymiş...

"YENİ YILA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE GİREBİLİRİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan 7 ay önce objektiflere yansıyan taze aşıklara, yeni yıl planları sorulmuştu. Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Hara, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz." açıklamasını yapmıştı.