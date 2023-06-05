"İki çocuktan sonra böyle fit olmayı bize de nasip etsin Allah" Sinem Kobal siyah tulumuyla arz etti sosyal medyayı yaktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Önceki akşam bir davete katılan ve el ele poz veren çiften Sinem Kobal o geceden pozlarını paylaştı. Kobal'ın pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
05.06.2023 12:40 - Son Güncelleme: 05.06.2023 12:40
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz günlerde Kobal'ın annesi torunlarını paylaşmış bu paylaşım epey ses getirmişti. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenmişti.