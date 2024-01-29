Taze anne Yasemin Şefkatli Sinan Emir'i ilk kez gösterdi "Sarı kafalar" İkizlerden İbrahim Ayel ameliyat olmuştu İdo Tatlıses...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlk kez anne-baba oldukları için heyecanlı olan ikili, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucaklarına almış, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğullarına İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını veren çiftten kötü haber gelmişti. İkiz bebeklerini geçtiğimiz günlerde kucağına alan ve minik İbrahim Ayel'in ameliyatının ardından iyileşmesini bekleyen Yasemin Tatlıses'ten Sinan Emir'le ilk paylaşım geldi.