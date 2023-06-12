13 yıllık evliliğin aşk yuvası! Esra Erol zevkle döşenmiş lüks evinden paylaştı! Gören hayran kaldı! Ali Özbir ve 2 çocuğuyla...
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici ile buluşan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı olan ünlü sunucu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Evinin salonundan paylaşım yapan Erol, tüm dikkatleri üzerine topladı. Başarılı sunucunun zevkle döşenmiş lüks evi hayran bıraktı. İşte Esra Erol'un eşi Ali Özbir'le aşk yuvası...
12.06.2023 21:02 - Son Güncelleme: 12.06.2023 21:13