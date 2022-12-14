1 ay önce evlenen taze gelin Aslı Enver’den hamilelik açıklaması! İlk kez konuştu! Son haliyle dikkat çekti! Berkin Gökbudak ile...
Kavak Yelleri dizisi ile adını duyuran ve ardından Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen ay iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Enver'in nikahtan birkaç gün sonra hamile olduğu öğrenildi. Hem evlilik hem de hamilelik ile ilgili bir süre suskunluğunu koruyan Enver'den beklenen açıklama geldi. Hamilelik iddiasını doğrulayan oyuncu, söyledikleri ve son haliyle dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in bebek açıklaması ve son hali...
14.12.2022 20:29 - Son Güncelleme: 14.12.2022 20:36
Kavak Yelleri dizisi ile adını duyuran Aslı Enver, daha sonra unlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi birçok yapımda rol aldı.
Ünlü oyuncu, geçen ay bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Sürpriz nikahın ardından fotoğraflarını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" sözlerini kullandı.