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Haberler Magazin 22 yaşındaki Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını sosyal medyadan açıkladı! “Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim...”

22 yaşındaki Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını sosyal medyadan açıkladı! “Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim...”

Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Genç yaşta şöhreti yakalayan Tilki, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. 22 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak hastalığını duyurdu ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirtti. Tilki'nin hastalığı şarkıcının hayranlarını korkuturken sosyal medya kullanıcılarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin açıklaması...

takvim.com.tr
14.12.2022 21:13 - Son Güncelleme: 14.12.2022 21:27
22 yaşındaki Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını sosyal medyadan açıkladı! “Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim...”

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görülen Aleyna Tilki, Cevapsız Çınlama adlı parçasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

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22 yaşındaki Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını sosyal medyadan açıkladı! “Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim...”

Genç yaşta şöhreti yakalayan Tilki, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

22 yaşındaki Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını sosyal medyadan açıkladı! “Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim...”

Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran genç şarkıcı, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.

22 yaşındaki Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını sosyal medyadan açıkladı! “Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim...”

22 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak hastalığını duyurdu ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirtti.

22 yaşındaki Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını sosyal medyadan açıkladı! “Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim...”

Geçmiş konserlerinden birine ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayan Tilki, şu ifadeleri kullandı:

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