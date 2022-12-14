22 yaşındaki Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını sosyal medyadan açıkladı! “Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim...”
Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Genç yaşta şöhreti yakalayan Tilki, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. 22 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak hastalığını duyurdu ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini belirtti. Tilki'nin hastalığı şarkıcının hayranlarını korkuturken sosyal medya kullanıcılarından "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin açıklaması...
14.12.2022 21:13 - Son Güncelleme: 14.12.2022 21:27
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görülen Aleyna Tilki, Cevapsız Çınlama adlı parçasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.