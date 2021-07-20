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Zeugma Antik Kenti'nde 16 yıl süren kazılar sonucunda 2 kaya odası ortaya çıkarıldı

Gaziantep'te Fırat Nehri kıyısındaki Belkıs Mahallesi'nde yer alan Zeugma Antik Kenti'nde, 2005'ten bu yana sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında daha önce bulunan, tabanındaki mozaiklerden dolayı 'Muzalar Evi' olarak adlandırılan bölgede 2 kaya odası gün yüzüne çıkarıldı. Kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, kaya odalarının, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açılacağını söyledi. Görkay, 16 metrelik toprak dolgunun kazıldıktan sonra kaya odalarına ulaşıldığını söyledi ve "Ev o dönemde sahibinin entelektüel yaşamından izleri bize gösteriyor" dedi.

DHA
20.07.2021 10:46 - Son Güncelleme: 20.07.2021 10:46
Zeugma Antik Kenti'nde 16 yıl süren kazılar sonucunda 2 kaya odası ortaya çıkarıldı

Fırat Nehri üzerinde karşılıklı iki kent şeklinde konumlanmış ve 20 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nde 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. 2007 yılında tespit edilen ve kazı çalışmaları süren bir odasının tabanında bulunan mozaikten dolayı 'Muzalar Evi' olarak adlandırılan bölgede 2 kaya odaya ulaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zeugma Antik Kenti'nde 16 yıl süren kazılar sonucunda 2 kaya odası ortaya çıkarıldı

Kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, 'Muzalar Evi'nde 16 metrelik toprak dolgunun kazılmasının ardından kaya odalara ulaşıldığını belirterek, "Tespit ettiğimiz ve çalışmaları bu yöne kaydırdığımız kaya odalarının üzerindeki 16 metrelik toprak dolguyu kazdık.

Zeugma Antik Kenti'nde 16 yıl süren kazılar sonucunda 2 kaya odası ortaya çıkarıldı

Üzerindeki bu ağırlığı aldıktan sonra kaya odalarının içindeki kazılar için de çalışmalara başladık. İçindeki toprakların alındığı bu odada çalışmalar halen devam ediyor. Bu odaların korunması ve sağlamlaştırılması var. Oda içerisinde tavanlarda özellikle oldukça riskli çatlaklar yer alıyor.

Zeugma Antik Kenti'nde 16 yıl süren kazılar sonucunda 2 kaya odası ortaya çıkarıldı

İçinde bulunduğumuz yıl sürecinde diğer kaya odasında da kazıları tamamlayacağız. Daha sonra koruma önlemlerini alarak enjeksiyonlarla veya çelik strüktürlerle oda güvenliğini sağlayarak bu alanları ziyaretlere açmayı düşünüyoruz" dedi.

Zeugma Antik Kenti'nde 16 yıl süren kazılar sonucunda 2 kaya odası ortaya çıkarıldı

"ENTELEKTÜEL YAŞAMDAN İZLER TAŞIYOR"
Bulunan kaya odaların, yemek odası olarak kullanıldığına ve evden çıkarılan mozaiklerin entelektüel yaşamdan izler taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Görkay, "Muzalar, antik dönemde özellikle klasik Yunan eğitiminin en önemli esin perileri veya kişileştirmeleri.