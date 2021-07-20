Zeugma Antik Kenti'nde 16 yıl süren kazılar sonucunda 2 kaya odası ortaya çıkarıldı

Üzerindeki bu ağırlığı aldıktan sonra kaya odalarının içindeki kazılar için de çalışmalara başladık. İçindeki toprakların alındığı bu odada çalışmalar halen devam ediyor. Bu odaların korunması ve sağlamlaştırılması var. Oda içerisinde tavanlarda özellikle oldukça riskli çatlaklar yer alıyor.