Kaçak kazıda bulunan mozaikler 98 parçaya bölünerek Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınıyor

EN SAĞLAM ÇIKAN MOZAİK

Gaziantep'in mozaik cenneti bir kent olduğunu da dile getiren Çomak, "Milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait olan özellikle Bizans dönemindeki en sağlam çıkan mozaiktir. En önemlisi ise çok renkli taşların, camların, doğal taşların kullanılmıştır" diye konuştu.