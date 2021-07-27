Dünyanın ilk gülücük emojisine büyük ilgi! Bir ayda 10 bin kişi ziyaret etti
Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış'taki antik kentte 4 yıl önce yapılan kazıda bulunan ve üzerinde "gülücük" emojisi bulunan su matarası "dünyanın ilk gülücük emojisi" olarak tarihe geçti. Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen söz konusu matarayı 1 ayda 10 bin kişi ziyaret etti.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 4 yıl önce çıkarılan ve üzerinde 'gülücük' ifadesi bulunan, 3 bin 700 yıllık su matarası, yapılan çalışmaların ardından 1 ay önce Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Dünyanın ilk 'gülücük' emojisinin üzerinde olmasıyla dikkat çeken matara, sergilendiği müzede yoğun ilgi görüyor.
'EMOJİLİ MATARA İLGİ ÇEKTİ'
Eserin, 2017 yılında Karkamış'ta yapılan çalışmalar sırasında bulunduğunu ve sosyal medyada çok ilgi gördüğünü söyleyen Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Bu eserimiz 3 bin 700 yıllık tek kulplu gülümseme emojili su matarasıdır. Bu eser 2017 yılında Karkamış Antik Kenti kazılarında çıktı.
10 BİN ZİYARETÇİ
1 ay önce sergilemeye başladıkları eseri yerli ve yabancı turistlerden oluşan 10 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Müze Müdürü Çomak, şunları söyledi: "Bu 10 binin içinde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü dediğimiz bir ziyaretçi kitlemiz de var. Bu rakamlara yerli ve yabancı turistler dahildir. Bir ay önce sergilemeye başladığımız gülümseme emojili matara müzeye renk kattı. Günümüzde 7'den 70'e günlük yaşantımızın içinde sosyal mecra ve ortamlarda emojileri kullanıyoruz.