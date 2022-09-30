Yasa dışı yollarla Hollanda’ya kaçırılan kitabe Türkiye’ye getirildi

Bunun önüne geçmek amacıyla 1914 yılında Osmanlı'nın son müzesi olarak Evkaf-ı İslamiye Müzesi, 1926'da da cumhuriyet ile birlikte Türk ve İslam Eserleri Müzemiz kurulmuştur. Buranın amacı budur. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2863 sayılı kanuna göre, kültür varlıklarımızın yurt dışına çıkarılması yasaktır. Bugün anavatanına dönen Bozgoca Camii'nin kitabesi de bunlardan bir tanesidir.