İzmir Bornova’daki Yassıtepe Höyüğü’nde 5 bin yıllık mühür ve 2 bölmeli takı kutusu bulundu

Yassıtepe'deki bu eser, Troya'dan sonra kıyı Ege bölgesinde çıkan ikinci mühür. Bir örneği Troya'da var, ikincisi de burada bulundu. Mühür ticari yaşamda, günümüzde olduğu gibi kullanılıyor. Bir hamura ya da kile basarak kullanılıyor. O ticari faaliyeti belgelendirmek üzere kullanılıyor" dedi.