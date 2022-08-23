İzmir Bornova'daki Yassıtepe Höyüğü'nde 5 bin yıllık mühür ve 2 bölmeli takı kutusu bulundu
İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde, 5 bin yıllık mühür ile takı konulduğu düşünülen 2 bölmeli kutu bulundu. Mührün son derece nadir olduğunu belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yassıtepe'deki bu eser, Troya'dan sonra kıyı Ege bölgesinde çıkan ikinci mühür. Bir örneği Troya'da var, ikincisi de burada bulundu" dedi.
23.08.2022 12:52 - Son Güncelleme: 23.08.2022 12:52
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürüyor. İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'nde son olarak 5 yıllık mühür ile 'Pyxis' adı verilen 2 bölmeli kutu bulundu.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yıl da neolitik dönemden Tunç çağına kadar birçok eser çıkardık. Son olarak çok nadir bir eser bulduk. Bu bir mühür. Kentin kurulan ilk ticari alanında ortaya çıkardık.