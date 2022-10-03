Bunu 100 kişiden sadece 10'u görüyor! Ortalığı karıştıran görsel! Kişiliğinizi ele veriyor! Bilim insanları açıkladı...

Bu kaybolan yanılsama, 2020 yılında Fransız bilim adamı Jacques Nino tarafından yaratıldı. Bilim adamlarına göre, burada 12 siyah nokta tasvir ediliyor, ancak herkes aynı anda tüm noktaları göremiyor. "Kaybolmuş" disklerin yerlerinde, bir nedenden dolayı göz, gerçekte var olmayan gri "kavşaklar" görür.

Bu fenomeni açıklamanın nedeni, gözün retinasındaki lateral inhibisyon olabilir: Bazı ışık reseptörlerinin uyarılması bazen onlara bitişik olanları etkileyebilir. Orada olmayan şeyleri görmemizi veya bariz olanı gözden kaçırmamızı sağlar.