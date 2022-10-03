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Bunu 100 kişiden sadece 10'u görüyor! Ortalığı karıştıran görsel! Kişiliğinizi ele veriyor! Bilim insanları açıkladı...

Bu görseldeki siyah noktaları sadece çok az kişi görebiliyor! Toplamda kaç siyah nokta olduğunu bulabilir misiniz? Fransız bilim adamı açıkladı! İşte sosyal medyada ortalığı karıştıran o görsel...

takvim.com.tr
03.10.2022 14:27 - Son Güncelleme: 03.10.2022 14:50
Bunu 100 kişiden sadece 10’u görüyor! Ortalığı birbirine katan görsel! Kişiliğinizi ele veriyor! Bilim adamları açıkladı...

Bu görsellere bakanlar ilk bakışta farklı anlamlar çıkarıyor.Gördüğünüz canlı veya nesne aslında kişiliğinizi ortaya koyuyor. İşte nasıl biri olduğunuzu fark ettirecek o görseller....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunu 100 kişiden sadece 10’u görüyor! Ortalığı birbirine katan görsel! Kişiliğinizi ele veriyor! Bilim adamları açıkladı...

RESİMDE KAÇ TANE SİYAH NOKTA VAR?

Bunu 100 kişiden sadece 10’u görüyor! Ortalığı birbirine katan görsel! Kişiliğinizi ele veriyor! Bilim adamları açıkladı...

Bu kaybolan yanılsama, 2020 yılında Fransız bilim adamı Jacques Nino tarafından yaratıldı. Bilim adamlarına göre, burada 12 siyah nokta tasvir ediliyor, ancak herkes aynı anda tüm noktaları göremiyor. "Kaybolmuş" disklerin yerlerinde, bir nedenden dolayı göz, gerçekte var olmayan gri "kavşaklar" görür.

Bu fenomeni açıklamanın nedeni, gözün retinasındaki lateral inhibisyon olabilir: Bazı ışık reseptörlerinin uyarılması bazen onlara bitişik olanları etkileyebilir. Orada olmayan şeyleri görmemizi veya bariz olanı gözden kaçırmamızı sağlar.

Bunu 100 kişiden sadece 10’u görüyor! Ortalığı birbirine katan görsel! Kişiliğinizi ele veriyor! Bilim adamları açıkladı...

Bu görsellere bakınca ilk bakışta ne görüyorsunuz?

Bunu 100 kişiden sadece 10’u görüyor! Ortalığı birbirine katan görsel! Kişiliğinizi ele veriyor! Bilim adamları açıkladı...

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