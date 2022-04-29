Sümela Manastırı 1 Mayıs'ta tamamen açılıyor! 360 tonluk kaya da sabitlendi
Trabzon Maçka'da yer alan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Sümela Manastırı'nda restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve leoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirmesi projelerinde sona gelindi. Giriş kapısı üzerinde tehdit oluşturan 360 tonluk kaya kütlesinin 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendiği manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Vali İsmail Ustaoğlu, "Sümela artık her şeyiyle 1 Mayıs itibariyle ziyarete açılıyor. Bu restorasyonla birlikte ziyaretçilerimiz rahat bir şekilde manastırı gezebilecek" dedi.
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; 2016 yılının şubat ayında, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı.
Bunun üzerine manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloğu, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendi. Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi tamamlanan manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanları ile 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
VALİ USTAOĞLU: ZİYARETÇİLER RAHATÇA GEZEBİLECEK
Vali İsmail Ustaoğlu, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlandığı ve 1 Mayıs Pazar günü ziyarete açılacağını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Sümela'yla ilgili çok uzun süren bir restorasyon süreci geçen yıl tamamlanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemli katılımıyla açılışını yapmıştık. Kültür ve Turizm Bakanımız da bizatihi kendisi gelerek kurdeleyi kesmişti.