Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; 2016 yılının Şubat ayında restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı.