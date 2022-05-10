Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını
Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından geçmişi 1600 yıl öncesine kadar dayanan Sümela Manastırı'nda 6 yıldır süren yamaç ıslahı ve restorasyon sırasında gün yüzüne çıkarılan şapeller, keşiş ve öğrenci odaları, çan kulesi, çilehane, misafirhaneler ve mahzenlerden oluşan saklı mekanlar, manastır tarihinde ilk kez tüm alanları ile ziyarete açıldı. Yerli-yabancı ziyaretçilerin ağırlandığı manastırda restorasyon sırasında keşfedilen gizli şapele ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Son olarak Sümela Manastırı'nın girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya sabitlenmişti.
10.05.2022 09:54 - Son Güncelleme: 10.05.2022 09:54
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; 2016 yılının Şubat ayında restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı.