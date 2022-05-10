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Haberler Kültür Sanat Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını

Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından geçmişi 1600 yıl öncesine kadar dayanan Sümela Manastırı'nda 6 yıldır süren yamaç ıslahı ve restorasyon sırasında gün yüzüne çıkarılan şapeller, keşiş ve öğrenci odaları, çan kulesi, çilehane, misafirhaneler ve mahzenlerden oluşan saklı mekanlar, manastır tarihinde ilk kez tüm alanları ile ziyarete açıldı. Yerli-yabancı ziyaretçilerin ağırlandığı manastırda restorasyon sırasında keşfedilen gizli şapele ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Son olarak Sümela Manastırı'nın girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya sabitlenmişti.

DHA
10.05.2022 09:54 - Son Güncelleme: 10.05.2022 09:54
Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; 2016 yılının Şubat ayında restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını

Kaya düşme riskine karşı yamaçtaki riskli parça ve bloklar düşürülerek ıslah çalışması yapıldı. Endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi. Manastır bu süreçte 3 kez sınırlı zaman diliminde kısmen ziyarete açıldı.

Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını

KAYA DÜŞME TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM
1 Kasım 2021'de 4'üncü kez ziyarete kapatılan manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi ancak kaya blokunda süren risk nedeniyle yeni bir tedbirin alınması kararlaştırıldı.

Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını

Bunun üzerine manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendi. Manastır'da ince restorasyon kapsamında sızan yüzey suları nedeniyle tahrip olan fresklerde onarıldı.

Geçmişi 1600 yıl öncesine dayanıyor: 360 tonluk kaya bitlendi iğneyle kuyu kazıp yeni odalar ortaya çıktı! Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını

14 restoratör ve kimyagerden oluşan grup iğneyle kuyu kazar gibi analiz yaparak, su yollarını değiştirip freskleri onardı.

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