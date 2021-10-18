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La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'dan D&R Kitap Fuarı'nda İstanbul sözleri!

"La Casa de Papel" dizisinde Berlin karakterini canlandıran yıldız oyuncu Pedro Alonso O'choro, D&amp;R Kitap Fuarı kapsamında ilk kez Türk hayranlarıyla bir araya getirdi. Alonso, verdiği röportajda dizi ve İstanbul ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

18.10.2021 01:23 - Son Güncelleme: 18.10.2021 01:23
La Casa De Papel’in Berlin’i Pedro Alonso’dan D&R Kitap Fuarı’nda İstanbul sözleri!

"La Casa de Papel" dizisinde Berlin karakterini canlandıran yıldız oyuncu Pedro Alonso O'choro, D&R Kitap Fuarı kapsamında ilk kez Türk hayranlarıyla bir araya geldi.

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La Casa De Papel’in Berlin’i Pedro Alonso’dan D&R Kitap Fuarı’nda İstanbul sözleri!

Alonso, verdiği röportajda dizi ve İstanbul ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

La Casa De Papel’in Berlin’i Pedro Alonso’dan D&R Kitap Fuarı’nda İstanbul sözleri!

"BERLİN YERİNE İSTANBUL'U CANLANDIRMAK İSTERİM"

Dizi yeniden çekilse Berlin değil 'İstanbul' karakterini canlandırmak istediğini söyleyen Alonso, "Bence İstanbul tek bir diziye sığdırılacak bir şehir değil" dedi.

La Casa De Papel’in Berlin’i Pedro Alonso’dan D&R Kitap Fuarı’nda İstanbul sözleri!

"BEN EN ÇİRKİNLERDEN BİRİYİM"

Berlin karakteriyle birlikte dünyanın en çekici erkekleri arasında gösterilen Pedro Alonso, kendisini 'çirkin' bulduğunu söylerken, "Çekici bulunmak bana fantastik geliyor ama ben en çirkinlerden biriyim" diye konuştu.

La Casa De Papel’in Berlin’i Pedro Alonso’dan D&R Kitap Fuarı’nda İstanbul sözleri!

Ünlü oyuncu, Türk kadınları hakkında ise, "Genel olarak Türk insanlarını çok seviyorum. Yayıncılık sektöründe tanıştığım kadınlardan yola çıkarak çok hazırlıklı, çok profesyonel, çok akıllı ve çok eğitimli olduklarını söyleyebilirim. Bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

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