La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'dan D&R Kitap Fuarı'nda İstanbul sözleri!
"La Casa de Papel" dizisinde Berlin karakterini canlandıran yıldız oyuncu Pedro Alonso O'choro, D&R Kitap Fuarı kapsamında ilk kez Türk hayranlarıyla bir araya getirdi. Alonso, verdiği röportajda dizi ve İstanbul ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
18.10.2021 01:23
- Son Güncelleme: 18.10.2021 01:23
"La Casa de Papel" dizisinde Berlin karakterini canlandıran yıldız oyuncu Pedro Alonso O'choro, D&R Kitap Fuarı kapsamında ilk kez Türk hayranlarıyla bir araya geldi.
"BERLİN YERİNE İSTANBUL'U CANLANDIRMAK İSTERİM"
Dizi yeniden çekilse Berlin değil 'İstanbul' karakterini canlandırmak istediğini söyleyen Alonso, "Bence İstanbul tek bir diziye sığdırılacak bir şehir değil" dedi.
"BEN EN ÇİRKİNLERDEN BİRİYİM"
Berlin karakteriyle birlikte dünyanın en çekici erkekleri arasında gösterilen Pedro Alonso, kendisini 'çirkin' bulduğunu söylerken, "Çekici bulunmak bana fantastik geliyor ama ben en çirkinlerden biriyim" diye konuştu.