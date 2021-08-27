Anadolu ile Orta Asya'nın köprüsü! Bitlis'te 9 asra dayanan Selçuklu Meydan Mezarlığı
Bitlis'te bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı Orhun Abileri'ne benzerliğiyle Orta Asya Türk kültürünü Anadolu'ya taşıyan ve bu nedenle Orta Asya ile Anadolu arasında köprü görevi kuran belgeler olarak kabul ediliyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı, 9 asra dayanan geçmişiyle zamana meydan okumayı sürdürüyor.
27.08.2021 09:48
- Son Güncelleme: 27.08.2021 09:48
Orhun Abideleri'ne benzerliğiyle Orta Asya Türk kültürünü Anadolu'ya taşıyan, bu yönüyle Orta Asya ile Anadolu arasındaki köprüyü gösteren önemli belgeler olarak kabul edilen Selçuklu Meydan Mezarlığı, 9 asra dayanan geçmişiyle zamana meydan okumayı sürdürüyor.