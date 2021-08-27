Anadolu ile Orta Asya’nın köprüsü! Bitlis’te 9 asra dayanan Selçuklu Meydan Mezarlığı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan mezarlık, Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlı ve Osmanlı dönemine ait, çeşitli tiplerde yaklaşık 8 bin 200 anıtsal mezar taşıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.