Vav TV İzle
Haberler Kültür Sanat Anadolu ile Orta Asya'nın köprüsü! Bitlis'te 9 asra dayanan Selçuklu Meydan Mezarlığı

Anadolu ile Orta Asya'nın köprüsü! Bitlis'te 9 asra dayanan Selçuklu Meydan Mezarlığı

Bitlis'te bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı Orhun Abileri'ne benzerliğiyle Orta Asya Türk kültürünü Anadolu'ya taşıyan ve bu nedenle Orta Asya ile Anadolu arasında köprü görevi kuran belgeler olarak kabul ediliyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı, 9 asra dayanan geçmişiyle zamana meydan okumayı sürdürüyor.

AA
27.08.2021 09:48 - Son Güncelleme: 27.08.2021 09:48
Anadolu ile Orta Asya’nın köprüsü! Bitlis’te 9 asra dayanan Selçuklu Meydan Mezarlığı

Orhun Abideleri'ne benzerliğiyle Orta Asya Türk kültürünü Anadolu'ya taşıyan, bu yönüyle Orta Asya ile Anadolu arasındaki köprüyü gösteren önemli belgeler olarak kabul edilen Selçuklu Meydan Mezarlığı, 9 asra dayanan geçmişiyle zamana meydan okumayı sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Anadolu ile Orta Asya’nın köprüsü! Bitlis’te 9 asra dayanan Selçuklu Meydan Mezarlığı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan mezarlık, Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlı ve Osmanlı dönemine ait, çeşitli tiplerde yaklaşık 8 bin 200 anıtsal mezar taşıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Anadolu ile Orta Asya’nın köprüsü! Bitlis’te 9 asra dayanan Selçuklu Meydan Mezarlığı
Anadolu ile Orta Asya’nın köprüsü! Bitlis’te 9 asra dayanan Selçuklu Meydan Mezarlığı
Anadolu ile Orta Asya’nın köprüsü! Bitlis’te 9 asra dayanan Selçuklu Meydan Mezarlığı
SON DAKİKA