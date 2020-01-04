İtalya'nın Gaziantep'i, Kıpkırmızı bir şehir: Bologna

DENEYİMLENEBİLEN TARİH

Şehirde kendinizi bulduğunuz da ilk fark edeceğini iki şey var. Bunlardan ilki Ortaçağ hala oralarda bir yerlerde yaşandığı, ikincisi de güneşin dahi bu şehri kırmızı ışıkla aydınlattığı.

Bologna tarihi yaşatan değil, tarihi yaşayan bir şehir. Revaklı binalar, belediye binalarında bile bulunan, gözleri ayıramadığınız için boynunuza ağrılar sokan freskler, zamanın bir şekilde yavaşladığını hissettiğiniz enfes sokaklar… Tabi ben kış günlerinde gittiğim için haliyle denk gelemedim ama şehrin kalbinin attığı Piazza Magiore (Magiore Meydanı)'de yaz aylarında açık hava sineması kuruluyormuş.