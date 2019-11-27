The Irishman filminde konusu geçen Jimmy Hoffa kimdir? Neden kayboldu? İşte esrarengiz hayatı...
Oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci gibi yıldızların yer aldığı, yönetmenliğini Martin Scorsese'nin üstlendiği Netflix imzalı 'The Irishman' yayınlanmadan en çok konuşulan arasına girmişti. The Irishman, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'daki organize suç dünyası, gazi, dolandırıcı ve 20. yüzyılın en azılı isimlerinin yanında çalışmış bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın gözünden anlatılıyor. Film, Amerikan tarihindeki çözülememiş en büyük gizemlerden biri olan efsanevi sendika başkanı Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolma hikâyesini ele alıyor. Filmin ardından en çok merak edilenler biri Jimmy Hoffa oldu. Esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan Jimmy Hoffa kimdir? Jimmy Hoffa neden kayboldu? İşte hayat hikayesi...
JIMMY HOFFA KİMDİR?
Jimmy Hoffa tam ismi James Riddle Hoffa, 14 Şubat 1913 tarihinde dünyaya geldi. 30 Temmuz 1975'te Detroit, Michigan yakınlarındaki Bloomfield Hills'te ortadan kayboldu. 1957'den 1971'e kadar Uluslararası Teamsters Kardeşler Birliği Başkanı olarak görev yaparak adını tüm dünyaya duyurmuştu.
Başta Detroit'teki ajansa katılan Hoffa, konsey başkanlığına yükseldi. 1942 yılında hayatının dönüm noktası olan Michigan Teamsters Konferansı'nda başkanlık yaptı. Bu görevi başarıyla tamamlayan Hoffa, 1952 yılında Teamsters Kardeşler Birliği Başkan yardımcılığına seçildi ve 5 sene sonra uluslararası başkan olarak çalıştı.
Organize suçlarla uzun süre uğraşan Hoffa, 1967 yılına kadar Pensylvania Lewisburg federal cezaevinde dolandırıcılık ve komplo suçlardan dolayı 13 yıl hapis cezası aldı. Ancak bu kovuşturmadan bir süre sonra kurtuldu. Hoffa hapiste olduğu sürede birliğe başkanlık yapmaya devam etti ve 1971'e kadar görevine devam etti.