The Irishman filminde konusu geçen Jimmy Hoffa kimdir? Neden kayboldu? İşte esrarengiz hayatı...

Organize suçlarla uzun süre uğraşan Hoffa, 1967 yılına kadar Pensylvania Lewisburg federal cezaevinde dolandırıcılık ve komplo suçlardan dolayı 13 yıl hapis cezası aldı. Ancak bu kovuşturmadan bir süre sonra kurtuldu. Hoffa hapiste olduğu sürede birliğe başkanlık yapmaya devam etti ve 1971'e kadar görevine devam etti.



