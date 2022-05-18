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Sivas'ta Şifaiye Medresesi'nin restorasyonundan ana eyvan kemerinin taşları arasında inşaat malası unutuldu

İnşaat malasını öyle bir yerde unuttular ki gören tekrar bakıyor. Sivas'ta, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan ve kapsamlı restorasyonu 2013'te tamamlanan Şifaiye Medresesi'nin ana eyvan kemerinin taşları arasında kalan inşaat malası dikkat çekiyor. Restorasyonun üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen halen aynı yerde duran ve çalışmalar sırasında unutulduğu değerlendirilen mala, görenleri şaşırtıyor.

DHA
18.05.2022 10:57 - Son Güncelleme: 18.05.2022 10:57
Sivas’ta Şifaiye Medresesi’nin restorasyonundan ana eyvan kemerinin taşları arasında inşaat malası unutuldu

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi eserlerden, 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan Şifaiye Medresesi, çay bahçesi ve hediyelik eşya satış alanı olarak hizmet verirken, 2007'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyona alındı.

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Sivas’ta Şifaiye Medresesi’nin restorasyonundan ana eyvan kemerinin taşları arasında inşaat malası unutuldu

Restorasyonu 2008 yılının Şubat ayı sonlarında taşeron firma üstlendi. Restorasyonu yapan firma 2010 yılında iflas edince çalışma yarım kaldı ardından restorasyon işi, başka firmaya verildi. İşi alan firma eksik kalan restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Sivas’ta Şifaiye Medresesi’nin restorasyonundan ana eyvan kemerinin taşları arasında inşaat malası unutuldu

Tarihi eser, 2013 yılında restorasyon öncesinde olduğu gibi çay bahçesi ve hediyelik eşya satılan dükkanlarla yeniden hizmete girdi. 1220 yılında hayatını kaybeden Selçuklu Sultanı 1'inci İzzettin Keykavus ve aile bireylerinin kabirlerini de barındıran medresede ana eyvan kemerinde bir kısmı taşa gömülü, yarısı dışarıda kalmış vaziyette inşaat malası olduğu fark edildi. Dikkatli gözler tarafından fark edilen hatanın, restorasyon çalışmaları sırasında unutulduğu değerlendiriliyor.

Sivas’ta Şifaiye Medresesi’nin restorasyonundan ana eyvan kemerinin taşları arasında inşaat malası unutuldu

'HOŞ BİR DURUM GİBİ GÖRÜNMÜYOR'
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, "Eyvan kemerinde bir malanın ucu iki taş arasında sıkıştırılmış olarak görünüyor. Günümüze kadar gelebilmiş. Nedenini ben de merak ediyorum. Bu parça oraya nasıl konuldu. O anda inşa ve onarımla ilgili bir şey mi asıldı? Orada o parçanın kalması pek de hoş olmamış.

Sivas’ta Şifaiye Medresesi’nin restorasyonundan ana eyvan kemerinin taşları arasında inşaat malası unutuldu

Hoş bir durum gibi görünmüyor. Restorasyon konusu çok özel bir konudur. Restorasyon konusunda cümle kurabilmek için de belli bir uzman ve bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Ülkemizde restorasyonuna karar verilen bir eser uzmanlar tarafından çalışılıyor.

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