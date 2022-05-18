Sivas’ta Şifaiye Medresesi’nin restorasyonundan ana eyvan kemerinin taşları arasında inşaat malası unutuldu

'HOŞ BİR DURUM GİBİ GÖRÜNMÜYOR'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, "Eyvan kemerinde bir malanın ucu iki taş arasında sıkıştırılmış olarak görünüyor. Günümüze kadar gelebilmiş. Nedenini ben de merak ediyorum. Bu parça oraya nasıl konuldu. O anda inşa ve onarımla ilgili bir şey mi asıldı? Orada o parçanın kalması pek de hoş olmamış.