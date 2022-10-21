Türkiye'de ele geçirilen 6 parça tarihi eser Irak'a iade edildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da ele geçirilen 5 altın sikke ile bir Türk koleksiyoncunun yurt dışındaki müzayededen kökenini bilmeden satın aldığı taş eseri, ait olduğu Irak'a iade etti.
stanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ndeki iade törenine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Khalel Ibrahim Mahmood ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.
Törende konuşan Yazgı, Türk halkının tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyada yaşadığını belirterek, "Kültürel mirasımızı araştırmayı, ortaya çıkarmayı, korumayı, geleceğe aktarmayı ve insanlığın hizmetine sunmayı temel vazifemiz sayıyoruz." dedi.
Türkiye olarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış eserlerimizin takibi ve iadesi konusunda titizlikle çalışıyoruz. Bu bağlamda 2002 yılından bugüne kadar ülkemize 9 bin 36 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Aynı hassasiyeti başka ülkelerden yasa dışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının kendi ülkelerine dönmesi için de gösteriyoruz."