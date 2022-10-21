Türkiye’de ele geçirilen 6 parça tarihi eser Irak’a iade edildi

Türkiye olarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış eserlerimizin takibi ve iadesi konusunda titizlikle çalışıyoruz. Bu bağlamda 2002 yılından bugüne kadar ülkemize 9 bin 36 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Aynı hassasiyeti başka ülkelerden yasa dışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının kendi ülkelerine dönmesi için de gösteriyoruz."