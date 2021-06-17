Tam 1 ton ağırlığında! Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor
Dolmabahçe Sarayı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki en büyük halısı restorasyona alındı. 1912 yılında Hereke Dokuma Fabrikası'nda üretilen 109 yıllık halının restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı. 124 metrekarelik halının restorasyonunu 8 kişi sürdürüyor.
17.06.2021 13:02
- Son Güncelleme: 17.06.2021 13:02
"DOLMABAHÇE SARAYININ EN BÜYÜK HALISI"
Tarihe tanıklık eden bir halıyı onarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yıldız Şale Köşkü Halı Atölyesi sorumlusu Mustafa Köksal, "Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısının üzerindeyiz. Bu halı Muayede Salonu'na ait bir halıdır. 119 yıllıktır, 125 metrekare boyutundadır.