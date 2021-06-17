Tam 1 ton ağırlığında! Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

"DOLMABAHÇE SARAYININ EN BÜYÜK HALISI"

Tarihe tanıklık eden bir halıyı onarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yıldız Şale Köşkü Halı Atölyesi sorumlusu Mustafa Köksal, "Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısının üzerindeyiz. Bu halı Muayede Salonu'na ait bir halıdır. 119 yıllıktır, 125 metrekare boyutundadır.