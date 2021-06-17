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Tam 1 ton ağırlığında! Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'nın yaklaşık 1 ton ağırlığındaki en büyük halısı restorasyona alındı. 1912 yılında Hereke Dokuma Fabrikası'nda üretilen 109 yıllık halının restorasyonunun yüzde 50'si tamamlandı. 124 metrekarelik halının restorasyonunu 8 kişi sürdürüyor.

17.06.2021 13:02 - Son Güncelleme: 17.06.2021 13:02
Tam 1 ton ağırlığında! Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Yıldız Şale Köşkü Atölye sorumlusu Mustafa Köksal, onarımın yüzde ellisini tamamlandığını belirterek, "Çalışmalarda dört ayı geride bıraktık. Sekiz ay gibi bir sürede tamamlamayı düşünüyoruz " dedi.

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Tam 1 ton ağırlığında! Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'nın en büyüğü olma özelliğine sahip 124 metrekarelik halısı restorasyona alındı. Dolmabahçe Sarayında merasimlerin tertip edildiği Muayede Salonu'na ait olan halı Hereke Dokuma Fabrikası'nda 1902 yılında üretildi.

Tam 1 ton ağırlığında! Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Boyut, desen ve tasarım bakımından saray halıları arasında eşsiz bir yere sahip halının kabartma desenli olması en önemli detaylarından biri olarak gösteriliyor.

Tam 1 ton ağırlığında! Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

119 yıllık halının restorasyonu Yıldız Şale'de oluşturulan özel atölyede, 8 kişilik bir ekiple sürdürülüyor. Halının tesviye ve rötuş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonunda sergilenmeye devam edeceği öğrenildi.

Tam 1 ton ağırlığında! Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

"DOLMABAHÇE SARAYININ EN BÜYÜK HALISI"
Tarihe tanıklık eden bir halıyı onarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yıldız Şale Köşkü Halı Atölyesi sorumlusu Mustafa Köksal, "Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısının üzerindeyiz. Bu halı Muayede Salonu'na ait bir halıdır. 119 yıllıktır, 125 metrekare boyutundadır.