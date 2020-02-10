2020 Oscar Ödülleri'nin (Akademi Ödülleri) kazananları belli oldu! İşte 92.Oscar Ödülleri'nin adayları ve kazananları
ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Dolby Tiyatrosu'ndan düzenlenen, dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri sayılan Oscar (Akademi Ödülleri) bu yıl 92.kez düzenlendi. Kırmızı halıdaki şıklık yarışının ardından 92.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. 2020 Oscar Ödülleri'ne bu yıl Güney Kore yapımı 'Parasite' filmi damgasını vurdu. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. Oyunculuk ödüllerinde kazanan isimler sürpriz olmadı. İşte 2020 Oscar Ödülleri'ni kazananlar...
10.02.2020 09:37
- Son Güncelleme: 10.02.2020 10:02
92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İşte adaylıklar ve kazananlar.
EN İYİ FİLM
KAZANAN: Parasite-Parazit (Neon)
DİĞER OSCAR ADAYLARI
Ford v Ferrari (Disney/Fox)
The Irishman (Netflix)
Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
Joker (Warner Bros.)
Little Women (Sony)
Marriage Story (Netflix)
1917 (Universal)
Once Upon a Time in Hollywood (Sony)
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