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2020 Oscar Ödülleri'nin (Akademi Ödülleri) kazananları belli oldu! İşte 92.Oscar Ödülleri'nin adayları ve kazananları

ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Dolby Tiyatrosu'ndan düzenlenen, dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri sayılan Oscar (Akademi Ödülleri) bu yıl 92.kez düzenlendi. Kırmızı halıdaki şıklık yarışının ardından 92.Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. 2020 Oscar Ödülleri'ne bu yıl Güney Kore yapımı 'Parasite' filmi damgasını vurdu. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. Oyunculuk ödüllerinde kazanan isimler sürpriz olmadı. İşte 2020 Oscar Ödülleri'ni kazananlar...

10.02.2020 09:37 - Son Güncelleme: 10.02.2020 10:02
2020 Oscar Ödülleri'nin Akademi Ödülleri kazananları belli oldu! İşte 92.Oscar Ödülleri'nin adayları ve kazananları

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İşte adaylıklar ve kazananlar.

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Parasite-Parazit (Neon)

DİĞER OSCAR ADAYLARI

Ford v Ferrari (Disney/Fox)
The Irishman (Netflix)
Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
Joker (Warner Bros.)
Little Women (Sony)
Marriage Story (Netflix)
1917 (Universal)
Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

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2020 Oscar Ödülleri'nin Akademi Ödülleri kazananları belli oldu! İşte 92.Oscar Ödülleri'nin adayları ve kazananları

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: Renee Zellweger (Judy)

DİĞER OSCAR ADAYLARI

Cynthia Erivo (Harriet)
Scarlett Johansson (Marriage Story)
Saorise Ronan (Little Women)
Charlize Theron (Bombshell)

2020 Oscar Ödülleri'nin Akademi Ödülleri kazananları belli oldu! İşte 92.Oscar Ödülleri'nin adayları ve kazananları

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Joaquin Phoenix (Joker)

DİĞER OSCAR ADAYLARI

Antonio Banderas (Pain and Glory)
Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)
Adam Driver (Marriage Story)
Jonathan Pryce (The Two Popes)

2020 Oscar Ödülleri'nin Akademi Ödülleri kazananları belli oldu! İşte 92.Oscar Ödülleri'nin adayları ve kazananları

EN İYİ YÖNETMEN

KAZANAN: Bong Joon Ho (Parasite)

DİĞER OSCAR ADAYLARI

Martin Scorsese (The Irishman)
Todd Phillips (Joker)
Sam Mendes (1917)
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

2020 Oscar Ödülleri'nin Akademi Ödülleri kazananları belli oldu! İşte 92.Oscar Ödülleri'nin adayları ve kazananları

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

KAZANAN: "(I'm Gonna) Love Me Again" Rocketman (Elton John ve Bernie Taupin)

DİĞER OSCAR ADAYLARI

"I'm Standing With You" Breakthrough
"Into The Unknown" Frozen II
"Stand Up" Harriet
"I Can't Let You Throw Yourself Away" Toy Story 4
"Glasgow" Wild Rose

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