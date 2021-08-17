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Haberler Güncel Hükümetin deprem bölgesine ancak 3 gün sonra geldiği 17 Ağustos'un üzerinden 22 yıl geçti

Hükümetin deprem bölgesine ancak 3 gün sonra geldiği 17 Ağustos'un üzerinden 22 yıl geçti

Marmara Bölgesinde ülke tarihinin en büyük yıkımlarından birine neden olan 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin üzerinden 22 yıl geçti. Hükümet deprem bölgesinde ancak 3 gün sonra gelebilmişti. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit deprem esnasında uyuyordu. Depremle ilgili hazırlanan 32. Gün belgeselinde de o dönem, Bülent Ecevit'in deprem sonrası uyandırılmadığı, yetkililerin başbakanı "uyandırmaya kıyamadıkları" anlatılıyor.

17.08.2021 10:54 - Son Güncelleme: 17.08.2021 10:56
Hükümetin deprem bölgesine ancak 3 gün sonra geldiği 17 Ağustos’un üzerinden 22 yıl geçti

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yerel saatle 03.02'de gerçekleşen Marmara depremi, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

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Hükümetin deprem bölgesine ancak 3 gün sonra geldiği 17 Ağustos’un üzerinden 22 yıl geçti

Yaklaşık 45 saniye süren 7.4 şiddetindeki depremde resmi raporlara göre 17 bin 840 insan hayatını kaybetti, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı.

Hükümetin deprem bölgesine ancak 3 gün sonra geldiği 17 Ağustos’un üzerinden 22 yıl geçti

Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 iş yeri de büyük hasar gördü.

Hükümetin deprem bölgesine ancak 3 gün sonra geldiği 17 Ağustos’un üzerinden 22 yıl geçti

Çoğu vatandaş akşam geç saatlerde gerçekleşen depreme uykularında yakalanırken, özellikle Kocaeli Gölcük'te binaların depreme dayanıklı yapılmaması, yanlış ve eksik malzeme kullanımı can ve mal kaybının fazla olmasına neden oldu.

Hükümetin deprem bölgesine ancak 3 gün sonra geldiği 17 Ağustos’un üzerinden 22 yıl geçti

3 GÜN SONRA MÜDAHALE
Depremin gerçekleştiği 17 Ağustos 1999 tarihinde iktidarda ANAP-DSP-MHP koalisyon hükümeti vardı. Hükümet deprem bölgesinde ancak 3 gün sonra gelebilmişti.

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