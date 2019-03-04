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"Zillet"çiler ağlıyor! Gezici araştırma şirketi 31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınladı

31 Mart 2019 seçimlerine sayılı günler kala Gezici araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı son çalışmasını paylaştı. Büyükşehirlerde Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini söyleyen Zillet İttifakı yeni anket sonuçlarıyla bir şok daha yaşadı. Gezici araştırma şirketi tarafından paylaşılan anket sonuçlarında CHP'nin elinde olan iki büyükşehiri Cumhur İttifakı'nın kazandığı görülüyor. İşte yerel seçimler öncesi CHP'de şok etkisi yaratan o anket...

04.03.2019 12:33 - Son Güncelleme: 04.03.2019 13:00
Zilletçiler ağlıyor! Gezici araştırma şirketi 31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınlandı

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala partilerin oy oranlarına dair son dakika anketler gelmeye devam ediyor. Gezici Araştırma şirketinin yapmış olduğu seçim anketine göre partilerin ve adayların oy oranları belli oldu. İşte bazı illerde adayların seçimlerde alacağı oy oranları..

Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Ankara ve Manisa'yı içeren araştırmanın, 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

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Zilletçiler ağlıyor! Gezici araştırma şirketi 31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınlandı

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM KAZANIYOR!
Yapılan ankete göre; Binali Yıldırım, kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52,1 oy alarak, İBB Başkanlığı için en öndeki aday konumunda. Yıldırım'ın İstanbul'dan birinci çıkacağı konusunda, diğer anket şirketleri de hemfikir.

Zilletçiler ağlıyor! Gezici araştırma şirketi 31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınlandı

ANKARA'DA ÖZHASEKİ 5.5 PUAN FARK GÖRÜNÜYOR
Ankara'da ise geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş 4.5 puan önde olduğunu söylemişti. Ancak Gezici Araştırma'ya göre AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.

Zilletçiler ağlıyor! Gezici araştırma şirketi 31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınlandı
Zilletçiler ağlıyor! Gezici araştırma şirketi 31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınlandı
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