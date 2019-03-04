"Zillet"çiler ağlıyor! Gezici araştırma şirketi 31 Mart seçimleri öncesi son seçim anketini yayınladı

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala partilerin oy oranlarına dair son dakika anketler gelmeye devam ediyor. Gezici Araştırma şirketinin yapmış olduğu seçim anketine göre partilerin ve adayların oy oranları belli oldu. İşte bazı illerde adayların seçimlerde alacağı oy oranları..

Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Ankara ve Manisa'yı içeren araştırmanın, 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

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