Zillet İttifakı'na anket şoku | 7 büyükşehirin 5'ini AK Parti alıyor
Gezici araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı son çalışmasını paylaştı. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri hedefleyen Zillet İttifakı için anket sonuçları hayal kırıklığına neden oldu. İşte yerel seçimler öncesi CHP'de şok etkisi yaratan o anket...
İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM FARKI
Gezici Araştırma'ya göre araştırmaya katılan halkın, önümüzdeki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 54,2'si AK Parti MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a oy vermek istediğini belirtiyor.
Ankete katılanların yüzde 45,8'i ise CHP + İyi Parti İttifakı'nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermek istediğini ifade etmektedir. Özellikle, İstanbul anlamında seçimlerin neticelenmesine yakın sağ refleksin tekrar devreye gireceği öngörülmektedir.
ANKARA'DA ÖZHASEKİ'NİN ZAFERİ YÜKLENİYOR
Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'ye göre, araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 52,2'si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'ye oy vermek istediğini ifade etti.
Ankete katılanların yüzde 47,8'si CHP + İyi Parti Millet İttifakı'nın CHP adayı Mansur Yavaş'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.
ADANA'DA YENİDEN HÜSEYİN SÖZLÜ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 57,7'si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Hüseyin Sözlü'ye oy vermek istediğini ifade etti.
Ankete katılanların yüzde 42,3'ü CHP + İyi Parti Millet İttifakı'nın CHP adayı Zeydan Karalar'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.
BURSA'DA SON DURUM
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 48,8'i AK Parti + MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı Alinur Aktaş'a oy vermek istediğini yüzde 51,2'si ise CHP + İyi Parti İttifakı'nın CHP Adayı Mustafa Bozbey'e oy vermek istediğini ifade etmektedir.