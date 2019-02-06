Zillet İttifakı'na anket şoku | 7 büyükşehirin 5'ini AK Parti alıyor

Gezici araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı son çalışmasını paylaştı.

Buna göre İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay'da Cumhur İttifakı AK Parti, Adana'da ise Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP kazanıyor.

Bursa'da CHP adayı, Mersin'de ise İyi Parti adayı önde görünüyor.