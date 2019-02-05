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Başkan Erdoğan ile Cipras görüşmesinden ilk kareler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

05.02.2019 20:14 - Son Güncelleme: 05.02.2019 20:23
Başkan Erdoğan ile Cipras görüşmesinden ilk kareler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Başkan Erdoğan ile Cipras görüşmesinden ilk kareler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı resmi törenle karşıladı.

GÖRÜŞMEDEN İLK GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Erdoğan ile Cipras görüşmesinden ilk kareler

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Başkan Erdoğan ile Cipras görüşmesinden ilk kareler
Başkan Erdoğan ile Cipras görüşmesinden ilk kareler
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