Başkan Erdoğan ile Cipras görüşmesinden ilk kareler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
05.02.2019 20:14 - Son Güncelleme: 05.02.2019 20:23
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı resmi törenle karşıladı.
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