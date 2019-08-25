Zeytinciliği inşaatla bitirdiler | İşte "Kaz Dağları" gerçeği

Edremit Belediyesi İmar Komisyon Üyesi Murat Tuna "Burada 25 bin konut varsa, bunların yüzde 75'i hem tabanda hem kat yüksekliğinde yüzde 25-30 yoğunluk artırılarak verilmiştir. Bu gördüğümüz rezillikler de onun ürünüdür. Bunları yapanlar gittiler maden ocağında ağaçlar kesiliyor diye eylem yaptılar. O zaman buralarda 500 bin ağaç kestiren mimar, şimdi kaz dağlarında eylem yapıyor" dedi.



