Zeytinciliği inşaatla bitirdiler | İşte "Kaz Dağları" gerçeği
Kaz Dağları'nın dibindeki Edremit Körfezi'nde 25 yılda, 3,5 milyon zeytin ağacı imara açılan araziler nedeniyle kesildi. 50 yılda yapılacak inşaat, 25 yılda dikilerek ağaç katliamına imza atıldı.
Büyükşehir Belediyesi denetimine tabi olmadan önce kendi plan tadilatlarını yapan ilçe belediyeleri binaların taban oturumlarını ve kat yüksekliklerini çeşitli yöntemlerle artırarak, 50 yılda yapılacak inşaatı 25 yılda köfezin tamamına yaydılar. Tarım vasfından çıkarılmak istenen arazilerdeki zeytin ağaçlarını dibine tuz dökerek kurutan mal sahipleri, belediyelerin imar kıyaklarıyla 48 daire yapılacak yere 72 daire yaptırarak yüksek bedellerle sattı.
TALANI BÖYLE ÖRTÜYORLAR
Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinden başlayarak Ayvalık'a kadar uzanan Edremit Körfezi, Kaz Dağları'nın dibinde 30 yıldan beri rant oyunlarıyla can çekişiyor. Belde belediyesi olduğu dönemlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın planlarına tabi olan bölgede, imar oyunlarıyla yaptırılan lüks siteler bölgeyi beton yığınına çevirdi. Zeytin ağaçlarıyla çevrili alanlarda verilen imarların çok üzerinde inşaatlar yapıldı.
Edremit Belediyesi İmar Komisyon Üyesi Murat Tuna "Burada 25 bin konut varsa, bunların yüzde 75'i hem tabanda hem kat yüksekliğinde yüzde 25-30 yoğunluk artırılarak verilmiştir. Bu gördüğümüz rezillikler de onun ürünüdür. Bunları yapanlar gittiler maden ocağında ağaçlar kesiliyor diye eylem yaptılar. O zaman buralarda 500 bin ağaç kestiren mimar, şimdi kaz dağlarında eylem yapıyor" dedi.
TUZLA KURUTUYORLAR
Zeytinyağıyla dünyanın birçok ülkesinde tanınan Edremit'te zeytincilik imar rantı nedeniyle yüzde 30 oranında azaldı. 2 dönüm arazisi bulunan vatandaş, arazisi imara açıldığında müteahhitlerden en az 10 daire alabiliyor. Bu para için zeytin ağaçlarından vazgeçiyor. Tarım koruma kanununa tabi olan zeytin ağaçlarını yok etmek için dibine tuz dökülüyor.