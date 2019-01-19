Zeytin Dalı Harekatı bir yaşında
Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti.
Türkiye'nin hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için başlattığı ve başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti.
Harekatın başladığı 20 Ocak 2018'e kadar bir yıl içinde PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce sınır hattındaki hudut karakolları ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine 700'den fazla taciz ateşi ve saldırı gerçekleştirildi. Harekat devam ederken de Türkiye'ye yönelik gelişi güzel 120 roket, 7 havan atışı yapıldı, bunların sonucunda 7 vatandaş hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.
Teröristler harekat öncesinde Afrin'deki çocukları evlerinden zorla alarak silahlandırmaya çalıştı. Ailelerinden kaçırılan çocuk ve gençlere teröristlerce silahlı eğitim verildi. İlçeyi terk etmek isteyenleri engelleyen teröristler, kalkan olarak kullanmak için halkı bölgede tutmaya çalıştı. Bölge halkı, teröristlerin baskı ve zulmü altında bir hayat yaşamaya başladı.
Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı ve Birlemiş Milletler'in (BM) terörizmle mücadele kararları kapsamında harekat kararı alındı. Harekatla hudutlar ve bölgede güven ve istikrarı sağlamak, Afrin'in PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerinden etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkın örgüt mensuplarının baskı ve zulmünden kurtarılması amaçlandı. Harekat sırasında uluslararası hukuka uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı davranıldı, sivil halkın, dini, kültürel yapılarla tarihi eserler ve çevrenin zarar görmemesi için çok özen gösterildi.