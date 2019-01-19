Zeytin Dalı Harekatı bir yaşında

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı ve Birlemiş Milletler'in (BM) terörizmle mücadele kararları kapsamında harekat kararı alındı. Harekatla hudutlar ve bölgede güven ve istikrarı sağlamak, Afrin'in PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerinden etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkın örgüt mensuplarının baskı ve zulmünden kurtarılması amaçlandı. Harekat sırasında uluslararası hukuka uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı davranıldı, sivil halkın, dini, kültürel yapılarla tarihi eserler ve çevrenin zarar görmemesi için çok özen gösterildi.