AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste
AK Parti'nin Samsun Belediye Başkan adayları belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti "SamsunBelediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda" Samsun adaylarını açıkladı. Peki, AK Parti Samsun Belediye Başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 13:18:25 Güncelleme: 15:39:39
Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda, Samsun adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Samsun'un hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...
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