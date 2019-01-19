AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda, Samsun adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Samsun'un hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...