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Zehir tacirlerine 8 ilde 'süpürme' operasyonu! 400 polis katıldı! K9'lar didik didik aradı

Ankara merkezli 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "süpürme" operasyonu düzenlendi. plam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı. Detaylar gelecek...

14.06.2022 08:41 - Son Güncelleme: 14.06.2022 08:47
Zehir tacirlerine 8 ilde ’süpürme’ operasyonu! 400 polis katıldı! K9’lar didik didik aradı

Ankara merkezli 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "süpürme" operasyonu düzenlendi.

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Zehir tacirlerine 8 ilde ’süpürme’ operasyonu! 400 polis katıldı! K9’lar didik didik aradı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

Zehir tacirlerine 8 ilde ’süpürme’ operasyonu! 400 polis katıldı! K9’lar didik didik aradı

SÜPÜRME OPERASYONU: 79 ADRESE BASKIN

Sabah saatlerinde "süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 75 şüphelinin yakalanması için 8 ilde belirlenen 76 adrese baskın düzenlendi.

Zehir tacirlerine 8 ilde ’süpürme’ operasyonu! 400 polis katıldı! K9’lar didik didik aradı

ÖZEL HAREKAT DEVREDE! K9'LAR DİDİK DİDİK ARADI

Toplam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı.

Zehir tacirlerine 8 ilde ’süpürme’ operasyonu! 400 polis katıldı! K9’lar didik didik aradı

Belirlenen adreslerdeki şüpheliler gözaltına alınırken, K9 köpekleriyle evlerde arama yapıldı.

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