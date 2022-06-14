Zehir tacirlerine 8 ilde 'süpürme' operasyonu! 400 polis katıldı! K9'lar didik didik aradı
Ankara merkezli 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "süpürme" operasyonu düzenlendi. plam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı. Detaylar gelecek...
14.06.2022 08:41 - Son Güncelleme: 14.06.2022 08:47
Ankara merkezli 8 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "süpürme" operasyonu düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.
ÖZEL HAREKAT DEVREDE! K9'LAR DİDİK DİDİK ARADI
Toplam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı.