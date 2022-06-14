Zehir tacirlerine 8 ilde ’süpürme’ operasyonu! 400 polis katıldı! K9’lar didik didik aradı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.